Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова - чиновник, готовый слушать и слышать критику», — сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.

«Реакция на сообщение о существующей проблеме была оперативной. Это говорит о том, что ЦИК прислушивается к рекомендациям и просьбам экспертного сообщества», – убежден директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пообещала провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК. О намерении Памфиловой сообщается в официальном телеграм-канале Центризбиркома.

В письме эксперты сообщили, что в этом году доступ к базе данных ЦИК был осложнен из-за настроек мер безопасности на сайте. В связи с этим, по мнению авторов обращение, стало проблематичным изучение статистических данных о прошедших выборах в регионах России.

«Можно приветствовать действия главы ЦИК. Элла Памфилова всегда готова к диалогу. Она достаточно открытая. Это чиновник, готовый слушать критику и слышать ее», – констатировал Данилин.

По словам политолога, люди, действительно настроенные на решение проблемы, придут на предстоящую встречу. Те, у кого цель лишь покритиковать любой ценой, будут продолжать свою деструктивную линию, полагает Данилин.