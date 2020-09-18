Рубль не отреагировал на решение ЦБ о сохранении ключевой ставки

Рубль в ходе торгов на Московской бирже не отреагировал на решение Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых, следует из данных торговой площадки.

По данным на 13.31 мск, рубль находился на уровне 75,05 рубля за доллар и 88,87 рубля за евро, передает ТАСС.

До публикации решения ЦБ курс доллара составлял 75,06 рубля, а евро – 88,9 рубля.

Ранее стало известно, что Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.