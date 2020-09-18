Черноморский флот защитил от «ракетного удара» корабельную базу в Крыму

Военнослужащие Черноморского флота отработали на учениях защиту пункта базирования кораблей в Крыму от ракетного удара условного противника, сообщили в пресс-службе флота.

«По замыслу учений, взаимодействующие с флотом силы ПВО Южного военного округа получили разведданные по взлету группы самолетов условного противника в направлении Крымского полуострова. Средства ПВО на кораблях флота были приведены в полную боевую готовность, на все посты ПВО был передан сигнал о приближении авиагруппы условного противника», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Затем расчеты ПВО кораблей взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника с помощью зенитных ракетных и артиллерийских комплексов. Цели были условно поражены электронным способом до совершения захода самолетов на боевой курс и применения ими ракетного и бомбового вооружения.

По данным пресс-службы, в учениях приняли участие более 10 кораблей Черноморского флота, в том числе гвардейский ракетный крейсер «Москва», фрегат «Адмирал Григорович», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево».

Напомним, 11 сентября экипаж флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» впервые после планового ремонта корабля провел учения, на которых успешно сдал элементы курсовой задачи по плаванию и ведению боя одиночным кораблем в Черном море.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД