Флагман ЧФ «Москва» успешно завершил первые учения после ремонта

Экипаж флагмана Черноморского флота гвардейского ракетного крейсера «Москва» впервые после планового ремонта корабля провел учения, на которых успешно сдал элементы курсовой задачи по плаванию и ведению боя одиночным кораблем в Черном море, сообщили в пресс-службе ЧФ.

«В рамках выполнения элементов курсовой задачи, экипаж провел комплекс корабельных боевых учений и мероприятий по слаживанию экипажа в море. В ходе практических действий экипаж крейсера «Москва» отработал ведение противовоздушной обороны с выполнением зенитных артиллерийских стрельб, провел тренировки по борьбе за живучесть, а также по всесторонней обороне и защите корабля при стоянке на незащищенном рейде», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

В море экипаж отработал алгоритм действий при условном применении главного ракетного комплекса корабля. Помимо этого, личный состав крейсера провел учения по приему на борт вертолета Ка-27ПЛ в акватории Черного моря и проверил работоспособность всех систем авиационных комплексов корабля.

По данным флота, отработка элементов курсовой задачи проходила в морских полигонах боевой подготовки. «Сейчас крейсер возвращается в главную базу Черноморского флота для пополнения материальных и продовольственных запасов, после чего продолжит подготовку к участию в стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2020», – добавили в пресс- службе.

С 22 апреля по 1 июля корабль проходил доковый ремонт на 13-м Судоремонтном заводе Черноморского флота, параллельно были начаты работы по сервисному обслуживанию, которые планировалось завершить в августе.

Напомним, в начале июля источник в ОПК сообщил, что спущенный на воду в 1979 году флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва» останется в строю как минимум до 2040 года.

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