Пентагон сравнил кибератаки с оружием массового поражения

Масштабные кибератаки можно считать использованием оружия массового поражения, заявил замглавы Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его словам, хакерскую атаку, которая оказывает «значительное воздействие» на США или «значительно затрагивает мир», можно «определить как оружие массового поражения». Хайтен подчеркнул, что «катастрофическую атаку из киберпространства можно рассматривать» как ОМП.

«Мы должны выяснить, как от этого защититься», – приводит его слова ТАСС.

Напомним, замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов сообщил, что США стоят за подавляющим числом кибератак в мире.