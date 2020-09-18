Страховщики оценили вероятность заражения коронавирусом в Турции Россия и Турция не договорились по Идлибу 18 сентября 2020, 05:28 Текст: Антон Антонов

Военные делегации России и Турции в Анкаре не достигли договоренностей по ситуации в сирийском Идлибе, сообщил турецкий источник. Турция отказалась покинуть КПП на территориях, контролируемых правительственными силами Сирии. Также Анкара отвергла предложение сократить численность своих войск, вывести из региона тяжелые вооружения и военную технику. Российская сторона не согласилась с предложением Анкары передать под контроль Турции Таль-Рифаат и Манбидж, передает РИА «Новости». Как заявил источник, переговоры «завершились без каких-либо конкретных результатов или достижения взаимопонимания между двумя сторонами по поводу Идлиба». Напомним, сообщалось, что Москва и Анкара ведут переговоры по сокращению числа турецких военных в сирийской провинции Идлиб. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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