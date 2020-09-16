Россия и Турция задумались о сокращении числа турецких военных в Идлибе

Москва и Анкара ведут переговоры по сокращению числа турецких военных в сирийской провинции Идлиб, сообщили информированные турецкие источники.

«Турецкие и российские военные делегации обсудят во время встречи в штаб-квартире министерства национальной обороны Турции в Анкаре сокращение численности турецких военнослужащих в провинции Идлиб на севере Сирии», – сообщил один из собеседников РИА «Новости».

По его данным, во вторник прошла встреча в штаб-квартире МИД Турции, на которой техническая делегация России представила предложение о сокращении числа турецких наблюдательных пунктов в Идлибе.

«Но соглашение по этому поводу не было достигнуто», – указал источник.

«После того, как турецкая сторона отказалась отвести свои наблюдательные посты и настояла на их сохранении, было принято решение сократить численность турецких сил, находящихся в Идлибе, и вывести тяжелое вооружение из этого района», – пояснил он.

Минобороны Турции отметило, что турецкая и российская делегация в среду проведут в штаб-квартире ведомства в Анкаре с целью обсуждения ситуации в сирийской провинции, утверждает собеседник.

В августе сирийская армия при участии российских советников с 18 по 24 августа провела операцию по разгрому бандформирований в центральной части страны. Всего было уничтожено 327 боевиков.

Также в конце августа российско-турецкий патруль в Идлибе обстреляли из гранатомета – двое российских военных получили легкие контузии, был поврежден бронетранспортер.

После этого турецкие военные нанесли ответный удар по району инцидента.