Турки нанесли ответный удар после обстрела совместного с Россией патруля в Идлибе

За взрывом, который произошел во время совместного патрулирования военными Турции и России в сирийской провинции Идлиб, последовал ответный удар по району инцидента, сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на минобороны Турции.

«По району незамедлительно был нанесен удар. Операция продолжается», – передает «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что российско-турецкий патруль в Идлибе обстреляли из гранатомета – двое российских военных получили легкие контузии, поврежден бронетранспортер.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Сирии погиб заместитель командующего 36-й общевойсковой армией генерал-майор Вячеслав Гладких. Еще двое российских военных ранены. По предварительным данным, взрыв прогремел в тот момент, когда российская военная колонна возвращалась на базу после выполнения гуманитарной миссии.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Погибшего представят к государственной награде, а его семье будет оказана помощь.