Ту-142 провели 11-часовой полет над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами

Противолодочные самолеты Ту-142 провели 11-часовой полет над нейтральными водами, сообщила пресс-служба российского Северного флота.

Два Ту-142 выполнили плановый полет над водами «Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана», протяженность маршрута составила примерно 10 тыс. км, передает РИА «Новости».

Самолет Ил-38 в рамках организации межфлотского взаимодействия осуществил плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Полет продолжался восьми часов.

На отдельных этапах маршрута «российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств».

Северный флот подчеркнул, что российские экипажи строго соблюдают международные нормы полетов.

Как сообщает «Красная звезда», разведку у российских границ за неделю вели 44 самолета и 10 беспилотников, российские истребители пять раз поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.

Напомним, главнокомандующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин сообщил, что в конце августа американские бомбардировщики В-52Н отработали удары крылатыми ракетами по целям в Калининградской области и других западных регионах России. Суровикин оценил риск инцидентов с самолетами НАТО на границах России.