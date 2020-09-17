Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться»

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко не следует выступать с обвинениями в адрес Киева, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Аваков сказал, что «народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств», передает РИА «Новости».

Лукашенко он посоветовал «попить водички» и «успокоиться». По словам министра, «украинцы – друзья белорусам».

«Не манипулируйте, обвиняя соседей», – заявил Аваков, призвав «поискать бревно в своем глазу».

Он заверил, что Киев не вмешивается во внутренние дела других стран.

«Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси», – сказал глава МВД Украины.

Напомним, Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена закрыть госграницу с Литвой, Польшей и усилит ее с Украиной. Он призвал народы этих страны «остановить своих безумных политиков, не дать развязаться войне».

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