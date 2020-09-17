Госдеп назвал Россию главной «военной угрозой» для Европы

Несмотря на растущее влияние Китая, Россия продолжает оставаться главной военной угрозой для Европы, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

«В то время, как мы сталкиваемся с растущей угрозой Китая в Европе, мы не должны забывать, что Европа остается в центре внимания продолжающейся российской агрессии и ее злонамеренного влияния», – заявил Рикер на слушаниях в комитете по иностранным делам, передает РИА «Новости».

По его словам, «Россия продолжает оставаться главной военной угрозой для Европы».

«Россию и Китай в настоящее время объединяет самое близкое и тесное стратегическое партнерство, чем когда-либо раньше начиная с 1950-х годов. Мы видим наращивание сотрудничества в дипломатической, экономической, военной и информационной сферах. Союз Китая и России не является монолитным блоком, в их отношениях есть напряженность и разногласия, но их растущее стратегическое партнерство является чем-то большим, чем просто «брак по расчету». Оно основано на общем мнении того, какую угрозу США и наши союзники представляют для их амбиций», – добавил американский дипломат.

Он отметил, что США будут учитывать складывающееся положение дел при выстраивании своей политики «в эпоху соперничества держав в Европе».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американская политика мягкой силы направлена на попытки обработки и промывания мозгов населения.