Лавров объяснил суть американской «мягкой силы»

Американская политика мягкой силы направлена на попытки обработки и промывания мозгов населения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Американцы определяют термин «мягкая сила» как попытку продвигать политику влияния на умы и сердца в политическом плане не для того, чтобы пропагандировать свою культуру и язык, а чтобы менять настроение политического класса с целью последующего изменения режима. Они занимаются этим повседневно и даже не хотят скрывать этого, везде говорят, что должны нести мир и демократию во все остальные страны», – сказал Лавров в интервью телеканалу RTVI, передает ТАСС.

Он напомнил, что бывший американский президент Барак Обама многократно заявлял, что Америка – «исключительная нация», она должна показывать пример всему миру.

«Сейчас мой коллега Майкл Помпео едет в Чехию и говорит: «Не надо вам русских пускать к атомной энергетике, выгоните их из списка компаний, которые участвуют в тендере». В Венгрии было примерно то же самое. Потом поехал в Африку, сказал громогласно африканским странам: «Не имейте никаких дел с русскими и китайцами, они торгуют с вами из корыстных соображений, а мы налаживаем с вами экономическое сотрудничество для того, чтобы вы процветали». Я цитирую», – сказал Лавров.

«Это очень просто формулируется. Примерно так же, как у них ведется пропаганда на телевидении, такими кондовыми, рублеными фразами, понятными для обывателя. Поэтому обработка и промывание мозгов – это то, чем славится американская мягкая сила», – пояснил министр.

Отвечая на вопрос о том, какова концепция мягкой силы российской стороны, Лавров подчеркнул, что Россия хочет, чтобы уважалось все то, что создали народы, что создано соответствующими цивилизациями.

«Чтобы никто никому не навязывал никакие порядки, чтобы в мировом масштабе не было ничего подобного тому, что сейчас произошло в Голливуде. Чтобы никто не покушался на право каждого народа иметь свои исторические традиции и духовные корни. А мы видим попытки такого покушения», – добавил он.

Ранее Лавров пошутил, что России обидно быть на втором месте, после Китая, в перечне стран, которые, по мнению Вашингтона, якобы вмешиваются во внутренние дела США перед президентскими выборами.