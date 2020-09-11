Лавров пошутил о втором месте России по «вмешательству» в американские выборы

Министр иностранных дел Сергей Лавров пошутил, что России обидно быть на втором месте, после Китая, в перечне стран, которые, по мнению Вашингтона, якобы вмешиваются во внутренние дела США перед президентскими выборами.

Как отметил Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Китая Ван И, США, кроме России, Китая и Ирана, также обвиняют во вмешательстве в свои внутренние дела КНДР и другие страны.

«Вот сейчас накануне голосования, которое в начале ноября в Соединенных Штатах состоится и которое уже, кстати, по почте давно началось и будет длиться пару месяцев, получается, уже комментаторы задают вопросы политикам: «Кто больше вмешивается – Россия, Китай или Иран?». Вот в этом «состязании» через американских представителей, по их оценкам, пока побеждает Китайская Народная Республика. Нам, естественно, обидно быть на втором месте, потому что мы привыкли всегда быть первыми», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Министр также заявил, что Россия и Китай договорились «продолжать тесное взаимодействие, в том числе в интересах реализации инициативы президента (Владимира) Путина о созыве саммита «пятерки» постоянных членов СБ ООН для рассмотрения всего комплекса проблем международной безопасности и стабильности».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов, а Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме выступил с утверждением, что Россия якобы предпринимает попытки «посеять раздор и хаос» в стране.

Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против троих российских граждан и одного украинского депутата за предполагаемые кибератаки и якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя санкции Вашингтона в отношении троих россиян, заявила, что Москва не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах и других странах.

Между тем в апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.