МИД отверг обвинения США о «вмешательстве» в выборы

Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатов и других странах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя санкции Вашингтона в отношении троих россиян.

«Хотелось бы еще раз напомнить американским коллегам. Российская Федерация не вмешивалась, не вмешивается и не собирается как-либо влиять на электоральные процессы в США и других странах. Не раз предлагали американцам обсуждать и решать все соответствующие вопросы в спокойном деполитизированном ключе в рамках уважительного диалога. Но ответа нет», – сказала дипломат, передает ТАСС.

По словам Захаровой, «нынешними действиями Вашингтон демонстрирует намерение следовать курсу на дальнейшее обострение двусторонних отношений. Это вызывает сожаление. Впрочем, наверное, это осознанный выбор тех, кто формирует политику США на российском направлении».

Захарова отметила, что «искомого Вашингтоном результата такие действия не дадут».

В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против троих российских граждан и одного украинского депутата за предполагаемые кибератаки и якобы имевшее место вмешательство в американские выборы. При этом глава американского минфина Стивен Мнучин заявил, что США будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять «российским кампаниям по дезинформации», целью которых является подрыв американской избирательной системы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов, а Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме выступил с утверждением, что Россия якобы предпринимает попытки «посеять раздор и хаос» в стране.

Между тем, в апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.