Кремль анонсировал совещание Путина с членами Совбеза

Президент Владимир Путин проведет в четверг оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин в Ново-Огарево работает, в середине дня президент имеет в виду провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», – передает ТАСС слова Пескова. Он пообещал проинформировать о темах обсуждения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД