Бродячие собаки напали на восьмилетнюю девочку в Находке

Стая собак напала на восьмилетнюю девочку в городе Находка, по факту проводится доследственная проверка, сообщила старший помощник руководителя регионального управления СК Аврора Римская.

О происшествии сообщила мама девочки. Она расскзала, что рядом с домом 44 «б» по улице Пограничная в городе Находка стая бездомных собак покусала ребенка.

«По данному сообщению следственным отделом по городу Находка следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка по статье «халатность». В ходе проверки следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации города Находки, ответственным за обеспечение надлежащего санитарно-эпидемиологического состояния на территории Находкинского городского округа», – передает РИА «Новости» слова Римской.

Она добавила, что маму девочки удалось разыскать в социальных сетях, в правоохранительные органы она не обращалась.

«Следственное управление обращает внимание граждан, что при возникновении подобных ситуаций необходимо ставить в известность, прежде всего, правоохранительные органы. Анонимные обращения к администраторам социальных сетей лишает возможности оперативно отреагировать на происшествие. В настоящее время личность пострадавшего ребенка установлена, опрашиваются очевидцы и выясняются все обстоятельства произошедшего», – сказала Римская.

Напомним, в июне бродячая собака покусала шестерых детей под Рязанью.