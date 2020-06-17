Бродячая собака покусала шестерых детей под Рязанью

Бездомная собака на территории Автозаводского района города Скопина под Рязанью искусала шестерых детей в возрасте от шести до 12 лет, которые находились вблизи места, где были беспризорные животные, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

Всем детям оказана медицинская помощь, пятеро из них были отпущены домой, одного ребенка было решено оставить в больнице под наблюдением.

«В соответствии с действующим законодательством на органы местного самоуправления возложена обязанность по регулированию численности безнадзорных животных, включая организацию их отлова, транспортировки и содержания. Однако наличие в Скопине стаи бродячих собак и нападение одной из них на детей указывает, что деятельность должностных лиц в названной сфере осуществляется ненадлежащим образом», – говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). В рамках уголовного дела следователи проводят проверку. Расследование находится под личным контролем руководителя следственного управления Владимира Никешкина.

В адрес главы администрации муниципального образования следователем внесено представление с требованием немедленно принять меры по предотвращению подобных случаев. Никешкин также предложил губернатору поручить организовать соответствующие проверки во всех муниципальных образованиях.

Ранее в Улан-Удэ стая бродячих собак напала на первоклассника и нанесла ему серьезные ранения.