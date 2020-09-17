Новейший морской вертолет «Катран» подготовили к серийному производству

Морские вертолеты Ка-52К «Катран» прошли все испытания и готовы к серийному производству, неустранимых замечаний Минобороны на сегодня нет, сообщил генеральный конструктор Национального центра вертолетостроения (НЦВ) «Миль и Камов», Герой России Сергей Михеев.

«Технология на заводе в Арсеньеве освоена полностью, нужно только кнопку нажать для начала серийного производства. <...> Я нисколько не сомневаюсь, что та машина, которая создана сегодня, и ее дальнейшая модификация конечно пойдет в ВМФ», – передает РИА «Новости» слова Михеева.

В то же время он отметил, что Ка-52К и сейчас привлекают к испытаниям во время сдачи промышленностью новых фрегатов и корветов для ВМФ России.

«Обязательно реализуется программа посадки на него (новый корабль - ред.) вертолета, и Ка-52К работает на нем. Ведь у каждого корабля своя специфика, конфигурация, аэродинамика, завихрения. Поэтому обязательно проводятся облеты вертолетов, это рабочий процесс», – сказал генконструктор.

Он подчеркнул, что вообще испытания вертолета проходят в течение всего цикла эксплуатации, потому что меняется оборудование, оружие. «Но несущая система и силовая установка не меняются при этом», – сказал Михеев.

Напомним, в декабре 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что ударные вертолеты Ка-52К «Катран», впервые применявшиеся с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в ходе операции в Сирии, подтвердили заложенные характеристики.

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