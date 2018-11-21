Борисов рассказал о применении в Сирии вертолетов Ка-52К и самолетов Су-35

Ударные вертолеты Ка-52К «Катран», впервые применявшиеся с борта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» в ходе операции в Сирии, подтвердили заложенные характеристики, сообщил по итогам поездки в арабскую республику вице-премьер Юрий Борисов.

«В боевых условиях прошли «обкатку» новые образцы авиационной техники, а также получили подтверждение конструкторские решения, находящиеся на испытаниях. В частности, самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, самолеты корабельной авиации МиГ-29К/КУБ и вертолеты Ка-52К впервые применялись с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», – сказал он, передает РИА «Новости».

Вертолеты Ка-52К применялись в Сирии в ноябре 2017 года в ходе похода в Средиземное море «Адмирала Кузнецова».

Борисов также заявил, что показатели надежности самолетов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза. Кроме того, эти истребители продемонстрировали высокий потенциал многофункциональности, применяя по позициям боевиков вооружение, характерное для самолетов-штурмовиков, рассказал Борисов.

Он также отметил, что в целом российская авиация в Сирии совершала до 100 боевых вылетов в сутки, «то есть до трех самолетовылетов в сутки».

Кроме того, Борисов подчеркнул, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» и реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Смерч» в ходе боев в Сирии показали свою высокую эффективность. «Работа в боевых условиях подтвердила высокие характеристики российского оружия и его традиционные преимущества – простоту в эксплуатации и надежность в применении», – заявил вице-премьер.

На прошлой неделе Минобороны отчиталось о восстановлении мирной жизни в Сирии, сообщив, что более 1,5 тыс. сирийских населенных пунктов освобождены за год от боевиков «Исламского государства*», а в страну из-за рубежа вернулись почти 300 тыс. беженцев.