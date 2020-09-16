Назван срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

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16 сентября, среда | Последнее обновление — 21:18 | vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши
Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки
Креативность превращается в новую индустрию
Почему Трамп отказался от убийства Асада
За пожар в Анапе ответят «дикари»
Психические расстройства портят жизнь как насморк
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
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В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской
Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
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Германию подняла с колен христианская демократия
Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
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Шведов выгоняют из Швеции
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем
Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округаПодробности...
Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет
Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смогаПодробности...
Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»
В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награжденияПодробности...
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