Полиция Германии провела облаву на правых экстремистов среди сотрудников

В федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия правоохранительные органы провели спецоперацию в 34 полицейских участках и частных квартирах. Поводом стали чат-группы, через которые полицейские распространяли правоэкстремистскую пропаганду.

По словам главы земельного МВД Херберта Ройля, в чат-группах публиковалась «самая отвратительная и мерзкая пропаганда», передает Deutsche Welle.

В частности, при проверке полицейского отдела в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур в чат-группах мессенджера WhatsApp было выявлено более ста файлов с изображениями Адольфа Гитлера, военных знамен «третьего рейха», нацистской свастики и фиктивного изображения беженца в газовой камере концлагеря.

Ройль отметил, что в отношении 11 полицейских проводится расследование по подозрению в распространении национальной ненависти и другим статьям.

Также 29 полицейских временно отстранены от несения службы, в отношении них начаты дисциплинарные процедуры. Глава земельного МВД назвал выдвинутые против стражей порядка обвинения «позором для полиции СРВ».

«Правым экстремистам и неонацистам нет абсолютно никакого места в полиции Северного Рейна – Вестфалии. Сейчас важно продемонстрировать кристально чистую политическую грань», – сказал он.

Ранее немецкие спецслужбы вскрыли интернет-канал действующих солдат Бундесвера, которые планировали устроить государственный переворот и гражданскую войну.