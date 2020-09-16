Украинская полиция усилила охрану Умани из-за празднования Рош ха-Шана

Для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош ха-Шана (иудейский Новый год) в Умань прибыл сводный отряд полицейских из 20 областей Украины, сообщила пресс-служба управления нацполиции в Черкасской области.

«Более 560 сотрудников полиции из 20 областей Украины прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан во время празднования Рош-ха-Шана», – сообщается на сайте ведомства.

По данным полиции, в состав отряда вошли сотрудники патрульной полиции, кинологи со служебными собаками, взрывотехники и сотрудники полиции диалога.

В свою очередь замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что на сегодняшний день ситуация не позволяет разрешить пропуск в страну новых паломников, в частности которых собрались на границе с Белоруссией.

«Мы постоянно проводим разъяснительную работу, и реакция очень адекватная, мы не фиксируем значительных нарушений правопорядка», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Енин добавил, что ситуация находится под контролем властей, которые руководствуются «теми нормативными документами, которые утверждены правительством, и национальными интересами Украины».

Также Енин замминистра отметил, что в украинском городе Умань принимаются все меры, чтобы обеспечить безопасность тех паломников, которые смогли приехать в страну до введения запрета на пропуск иностранцев.

Ранее глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами хасидов, которые пытались попасть на украинскую территорию из Белоруссии, несмотря на карантинные ограничения въезда.

Группа хасидов прибыла 14 сентября на один из пунктов пропуска в Черниговской области. Верующие иностранцы направлялись на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана, который в этом году отмечают с вечера 18 сентября. Ежегодно хасиды приезжают к могиле основателя течения хасидизма цадика Нахмана в Умань.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил оказать помощь паломникам-хасидам, которые приехали отпраздновать иудейский Новый год, но застряли на границе с Украиной.