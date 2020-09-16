В ЕС рекомендовали не открывать границу с Россией

Россия не вошла в список стран, с которыми Евросоюз рекомендовал бы открыть границы.

Данный список пересматривается примерно раз в две недели. Последний раз его обсуждали 2 сентября, изменений в него не вносилось. Корректировался список в августе, тогда из него исключили Марокко.

В списке, с которыми странам объединения рекомендуется открыть границы находятся: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

Напомним, ранее Россия открыла границу с Южной Осетией. До этого Греция с 7 сентября на две недели открыла границу для граждан России, разрешили въезд до 500 человек в неделю.

С 1 августа Россия возобновила международное авиасообщение: полеты были открыты в Британию, Танзанию и Турцию. Кроме того, для россиян стали доступны Абхазия и Марокко.