Венесуэльские военные сбили американский самолет

Военные Венесуэлы сбили американский самолет с наркотиками, незаконно пересекший воздушное пространство страны, сообщил глава МВД Боливарианской Республики Нестор Ревероль.

«Нейтрализован самолет, перевозивший наркотики, с американским регистрационным номером, который незаконно пересек воздушное пространство страны в штате Сулия», – передает РИА «Новости» слова министра.

Ревероль также опубликовал в своем Twitter фотографии сбитого самолета.

Напомним, в июле Венесуэла сообщила о «нейтрализации» самолета с бортовым номером США, нарушившим воздушное пространство страны.