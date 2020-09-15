В России зафиксирован резкий рост производства вакцин и сывороток

В России за восемь месяцев 2020 года производство сывороток и вакцин в ампулах увеличилось почти в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата.

«Сывороток и вакцин в ампулах выпущено в августе 333,98 тыс. штук, что на 20,1% больше, чем в июле этого года, и в 4,7 раза больше, чем в августе 2019 года», – цитирует РИА «Новости» данные Росстата.

В целом производство лекарственных средств и материалов продолжает увеличиваться: за восемь месяцев 2020 года рост составил 16,5%. «В августе этого года по сравнению с августом 2019 года – на 17,4% (в июле – на 7,6% по сравнению с июлем 2019 года). По сравнению с июлем этого года производство различных медикаментов и материалов, применяемых в медицинских целях, выросло на 6,3%», – указывается в сообщении.

Российские производители в августе 2020 года изготовили лекарств на сумму 36,5 млрд рублей, что на 18,3% больше, чем в августе 2019 года, и на 8,2% больше, чем в июле этого года. Антибиотиков было произведено 60,3 тонны, что на 5% больше в месячном выражении и на 63,9% – в годовом.

«Производство диагностических реагентов и прочих фармацевтических препаратов составило 5,4 млн упаковок, увеличившись на 10,0% к июлю этого года и на 83,3% к августу 2019 года, перевязочных материалов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых лекарственными средствами, – 20,2 млн упаковок (на 3,4% меньше, чем в июле этого года, и на 16,8% меньше, чем в августе 2019 года), провитаминов, витаминов и их производных – 50,7 тонн (на 2,0% больше чем в июле этого года и на 26,6% больше чем в августе 2019 года)», – сообщает статистическое ведомство.

При этом выпуск сложного медицинского оборудования, которое применяют для сложной терапии, диагностики и реабилитации, выросло по сравнению с августом 2019 года на 18%, говорится в сообщении на сайте Росстата.

Вместе с тем по сравнению с июлем этого года производство сократилось на 11,3%. В целом за восемь месяцев 2020 года изготовлено такой аппаратуры на 19,1 млрд рублей, что на 53,2% больше чем за январь-август 2019 года.

11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса, разработанной учеными НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.