Баржа повредила Крымский мост в Москве

Крымский мост в Москве задела проходившая под ним баржа, проводится демонтаж поврежденного элемента, сообщили в пресс-службе ГБУ «Гормост».

Ранее в сети появилась информация, что у Крымского моста в Москве повреждены несколько балок, одна из которых повисла. Суда обходят ее стороной, передает РИА «Новости».

«Инцидент произошел при прохождении под Крымским мостом баржи. Стрела находившегося на ней крана задела пути качения смотровой люльки, в результате чего один рельс оторвался от балки и повис. В настоящее время специалисты ГБУ «Гормост» проводят демонтаж поврежденного элемента, чтобы он не создавал аварийных ситуаций для проходящих под мостом судов», – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что несущие конструкции Крымского моста в результате инцидента не пострадали, функционирование сооружения осуществляется в обычном режиме.

Ранее в Сургуте на реке Обь катер с пассажирами въехал в припаркованную баржу, в результате столкновения четыре человека погибли, еще четверо были ранены.