Вирусолог оценил опасность переболевших COVID-19 для окружающих

Профессор кафедры «Вирусология» МГУ Алексей Аграновский объяснил, что после болезни коронавирус присутствует в организме до трех месяцев, но передается только в течение двух недель.

По окончании двух недель после болезни концентрация COVID в мокроте настолько мала, что не представляет опасности для окружающих, передает Ura.ru заключение Аграновского.

«Если переболевший человек выдержит две недели, он будет практически безопасен для других», – сказал он.

Напомним, ранее Анна Попова говорила, что в России существуют случаи, когда человек выделял вирус в течение 48 дней, а в других странах – до 90 дней. «Человек, у которого уже нет симптомов, у которого прекрасная кровь, все показатели, но вирус из носа он выделяет», – цитировали Попову РИА «Новости».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших.

Также сообщалось о постепенном росте заболеваний коронавирусом в связи с сезонным снижением иммунитета россиян.