Мурашко заявил о снижении иммунитета к коронавирусу у переболевших

Первые результаты исследований стойкости и длительности иммунитета показывают, что среди переболевших коронавирусом количество иммунных снижается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы смотрим стойкость и длительность иммунитета, насколько он будет сохраняться, но первые результаты показывают, что в популяции переболевших количество иммунных снижается, поэтому, возможно, когда по этой инфекции более четко поймем временные рамки, сколько времени иммунитет остается стабильным, и тогда уже будем, в том числе, корректировать рекомендации по вакцинации», – сказал Мурашко в ходе Координационного совета РСПП по противодействию коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что из-за смены сезона ожидается добавочный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией, так как у россиян снижается иммунитет, а также увеличиваются контакты друг с другом.