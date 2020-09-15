Белорусские военные прибыли на учения «Кавказ-2020»

Подразделения Вооруженных сил Белоруссии прибыли на полигон «Капустин Яр», чтобы принять участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

«Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь прибыли на полигон «Капустин Яр» где примут участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», проводимом с 21 по 26 сентября. В ходе учения белорусские военнослужащие в составе коалиционной группировки войск отработают вопросы ведения обороны, отражения воздушных ударов противника, перехода в наступление и последующего его разгрома», – сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что всего в учении от Белоруссии будет задействовано около 350 человек, свыше 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика».

Ранее сообщалось о стартовавших в Белоруссии российско-белорусских тактических учениях, а также о том, что президент Владимир Путин пообещал ежемесячные совместные военные учения России и Белоруссии.