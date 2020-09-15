В Госдуме отреагировали на оговорку Борреля про Лукашенко и Украину

Глава комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт-международник Вячеслав Никонов прокомментировал оговорку главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, назвавшего президента Белоруссии Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

«Оговорка по Фрейду», – так Никонов у себя в Telegram-канале подписал пост с видео, на котором Боррель оговорился.

Напомним, Боррель в ходе выступления на сессии Европарламента по ошибке назвал белорусского лидера Александра Лукашенко «нелегитимным президентом Украины».

Боррель извинился за свою оговорку, и отметил, что речь шла о президенте Белоруссии.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.