Попова усомнилась в прохождении второй волны COVID летом

Роспотребнадзор считает, что летом не было второй волны коронавируса, это один эпидпроцесс в разных проявлениях, сообщила глава ведомства Анна Попова.

Попова отметила, что в данный момент Испания, Германия и Франция «к той же цифре (50% бессимптомного течения коронавируса), но они потеряли время, когда говорили, что летом у них нет волны», передает РИА «Новости».

«Мы считаем, что это один эпидпроцесс в разных проявлениях», – добавила она.

Ранее вирусолог назвал главную «фишку» второй волны коронавируса.

До этого ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что из-за смены сезона ожидается добавочный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией.