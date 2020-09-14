Вирусолог назвал главную «фишку» второй волны коронавируса

Мир ждет вторая волна заболеваемости коронавирусом с непростой «фишкой», сообщил доктор медицинских наук, профессор, член президиума РАЕН, член Нью-Йоркской академии наук, вирусолог НИЦЭМ имени Гамалеи Виктор Зуев.

России стоит ожидать не второй волны COVID-19, а все-таки вакцинации, которая должна способствовать ликвидации проблемы как таковой, передает «Царьград» мнение врача.

При этом Зуев выразил уверенность, что если бы в Европе была вакцина, то им бы тоже было проще справиться с ростом заболеваемости, однако есть ряд факторов, которые не позволят этого избежать.

«Идет усиление заболеваемости и заражаемости. Это связано с целым рядом событий. Ну, во-первых, начало учебного года. В школах, в вузах, в училищах и так далее. Второе – это скученность детей, скученность родителей. Вся эта беготня по магазинам. Прежде чем ребенка отправить в школу. Жизнь ведь из мелочей складывается, понимаете, а дьявол в мелочах всегда бывает. Учтите и всеобщее, по всей планете, стремление как-то поддержать экономику. Помните, это во всех странах, и мы не исключение», – подчеркнул он.

По мнению вирусолога, в России масочный режим соблюдается не особо строго.

«А дело все заключается в том, вся, так сказать, фишка, как принято сейчас говорить, заключается в бессимптомниках. Вы обратили внимание, что на 100 положительных тестов приходится около 25% бессимптомников. То есть это здоровые люди, которые прекрасно себя чувствуют, они веселые, остроумные, все такое прочее. Но они вирусоносители», – отметил Зуев.

По его словам, даже при шепоте у человека вылетают микрокапельки слюны изо рта, а бессимптомные носители являются скрытыми неконтролируемыми источниками заражения.

«Вот почему надо масочный режим соблюдать. Потому что все эти люди, которые мимо вас проходят, или с которыми вы общаетесь, хорошие, здоровые, веселые люди, они могут быть вирусоносителями, плюс вирусовыделителями. Это и способствует распространению и поддержанию все-таки на высоком уровне заражаемости. Я вот иммунизированный, но я вхожу в магазин в маске, из таких пропагандистских целей», – подытожил вирусолог.

Ранее ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов заявил, что из-за смены сезона ожидается добавочный рост заболевших новой коронавирусной инфекцией, так как у россиян снижается иммунитет, а также увеличиваются контакты друг с другом.

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