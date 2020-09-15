Появилось видео драки в Крыму, в которой погиб диджей mr.Basic

В сети появилось видео драки, в которой диджей Сергей Бабин, известный как mr.Basic, получил смертельный удар по голове.

Ролик, на котором запечатлен конфликт между двумя группами мужчин, опубликовал телеканал «360».

На кадрах, снятых женой погибшего, видно, как один из мужчин использует перцовый баллончик.

По ее словам, конфликт произошел в ночь на 8 сентября. Она вместе с мужем отдыхала в отеле друзей. Ночью несколько пьяных мужчин вломились к ним, разбив стеклянную дверь.

После того, как вышел хозяин гостиницы, завязалась драка. Один из мужчин кинул камень, целясь в хозяина отеля, однако попал в Бабина. После того, как музыкант потерял сознание, нападавший убежал.

Бабина госпитализировали в одну из больниц Евпатории, где ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ. Однако mr.Basic скончался, не приходя в себя.