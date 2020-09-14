В центре Калининграда мужчины вымыли обувь в святом источнике

Пятеро мужчин вымыли обувь в источнике в часовне у Кафедрального собора Христа спасителя в честь иконы Божией матери в центре Калининграда и записали это на видео.

«Мы подтверждаем факт инцидента», – сказали в епархии, воздержавшись от комментариев, передает ТАСС.

Сообщается, что правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Один из участников видео уже принес свои извинения, пояснив, что не знал о значении этого источника.

Напомним, в конце августа на прикурившего в церкви от свечи восемнадцатилетнего подростка в Чите завели дело об оскорблении чувств верующих.