Кобзев победил на выборах главы Иркутской области

Врио главы Иркутской области Игорь Кобзев побеждает на выборах губернатора региона, он набрал 60,79% голосов после обработки 100% протоколов.

ЦИК сообщил, что Кобзев после обработки всех протоколов набрал 60,79% голосов, Михаил Щапов (КПРФ) – 25,50%, Геннадий Щадов (КПСС) – 4,33%, Лариса Егорова («Справедливая Россия») – 4,13%, передает РИА «Новости».

Кобзев – уроженец Воронежа, он родился 29 октября 1966 года. В 1988 году окончил Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище; в 2001 году – Воронежский государственный университет, в 2006 году – Воронежский институт экономики и социального управления, в 2017 году магистратуру Академии Государственной противопожарной службы МЧС России.

С 1988 по 1999 год служил на должностях кадрового обеспечения Сызранского авиационного училища летчиков, отдельного мобильной механизированной бригады, спасательного центра МЧС России.

С конца 2033 по начало 2005 года был помощником главного управления (по организации службы безопасности военной и внутренней службы). В 2010-2016 годах служил начальником Главного управления МЧС России по Воронежской области.

С 2016 года по 2017 год – первый заместитель начальника Центрального регионального центра МЧС России, исполнял обязанности по должности начальника Центрального регионального центра.

С 2017 по 2018 год работал в должности директора департамента кадровой политики МЧС России.

В ноябре 2019 года стал заместителем министра МЧС России – главным государственным инспектором по пожарному надзору. В декабре по указу президента был назначен врио главы Иркутской области.