Белорусская оппозиция нашла способ лишить милицию зарплаты

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало выступил за умышленное ослабление экономики страны через покупку иностранной валюты и неуплату налогов, тем самым, лишив милицию республики зарплаты, сообщается в интервью журналу Le Figaro.

«Мы должны ослабить экономические основы режима до такой степени, чтобы он больше не мог платить сотрудникам милиции», – передает РИА «Новости» его слова.

При этом Цепкало отметил, что в белорусской милиции работает больше людей, чем в университетах преподавателей.

Он также признал, что предложенный им «план» приведет к ослаблению экономики. Цепкало не уточнил, как это скажется на благосостоянии белорусов, но обратил внимание на события в Польше в 80-е годы. Тогда в стране проходили массовые забастовки рабочих с целью добиться создания независимых профсоюзов. Политик пояснил, что после этих стачек Польша смогла восстановиться и стала «одной из самых развитых европейских стран».

В воскресенье в Минске колонна численностью до 15 тыс. прошла по проспекту Пушкина, улице Орловской и проспекту Победителей, а затем направилась в микрорайон «Дрозды». В Бресте правоохранители использовали водомет. Как объяснили в МВД, это было сделано «во избежание угрозы безопасности дорожного движения». В Новополоцке протестующие повредили три служебных автомобиля правоохранителей, добавила Чемоданова.

Министерство внутренних дел Белоруссии подтвердило, что сотрудник милиции в воскресенье в Минске произвел предупредительный выстрел в воздух во время акции протеста.

Сообщалось, что в сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД