Мужчины бросали под ноги прохожим муляж гранаты и снимали на видео в Москве

Двое мужчин на Новом Арбате в Москве бросали под ноги прохожим муляж гранаты и снимали на видео, они задержаны полицией, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«В воскресенье, 13 сентября, на Новом Арбате сотрудники полиции задержали граждан, которые подбрасывали под ноги другим гражданам предмет, похожий на гранату. Задержанные были доставлены в отдел полиции, на них был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Пострадавших нет, правоохранители проводят дальнейшую проверку.