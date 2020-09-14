ЕС отказался признавать выборы представителей органов власти в Крыму

Евросоюз отказался признавать результаты состоявшихся в воскресенье местных выборов в Крыму и Севастополе, так как до сих пор продолжает считать российские регионы «украинской территорией», говорится в заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

«Европейский союз не признает проведение выборов на территории Крымского полуострова. Любой, кто был избран на этих организованных Россией выборах в Крыму в качестве представителей Крыма и Севастополя, не будет признан Евросоюзом представителем этих территорий, которые являются частью Украины», – передает заявление ТАСС.

Накануне МИД Украины выразил протест России из-за выборов в местные органы власти в Крыму и Севастополе и призвал иностранные государства и международные организации «осудить незаконные действия РФ и четко заявить о непризнании результатов так называемых выборов».

Между тем врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев на выборах главы исполнительной власти получил почти 87% голосов избирателей после обработки 53,48% всех протоколов.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.