Синоптики рассказали о погоде в столице Синоптики предупредили о заморозках в ряде регионов 13 сентября 2020, 09:01 Текст: Елизавета Булкина

Ночные заморозки в ближайшие дни ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской, Воронежской областях и Алтайском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Наиболее заметно температура понизится в Новосибирской, Томской, Кемеровская области, Алтайский край – там заморозки до минус 2» - сказал он ТАСС. Вильфанд добавил, что заморозки прогнозируются в регионах Приволжского федерального округа и в Воронежской области. «А это все-таки теплые регионы», – уточнил метеоролог. Напомним, в воскресенье в Москве ожидаются облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь.

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