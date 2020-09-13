В Москве ожидаются облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем в Москве температура воздуха составит от 18 до 20 градусов тепла, ночью похолодает до плюс 10 градусов. В Подмосковье во вторник термометр покажет от 16 до 21 градусов тепла. В ночь на понедельник температура в Московской области может опуститься до плюс 7 градусов.

По сообщению синоптиков, в столице ожидается юго-западный ветер со скоростью 12–17 м/с, который затем сменит направление на северо-западное, передает ТАСС.

Атмосферное давление в регионе составит около 748 мм ртутного столба.