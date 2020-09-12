В Союзе архитекторов ответили на слухи о выносе тела Ленина из мавзолея

Концепция «ре-использования» мавзолея Владимира Ленина не предполагает вынос из него тела вождя, заявил глава Союза архитекторов Николай Шумаков.

«Мы не предлагаем выносить Ленина», – сказал он изданию «Подъем».

Шумаков пояснил, что союз не намерен «взрывать «мавзолей, речь идет только о сборе предложений на будущее.

«Мы собираем банк предложений, банк данных на дальнейшее использование мавзолея. Мы не предлагаем сейчас выносить Ленина никуда. Пройдет, допустим, немало лет, это сегодня не случится, чтобы не было раскола в обществе, но это произойдет. И каким образом использовать это здание? Никаких сверхкардинальных предложений у нас нет. Мы хотим создать банк данных для использования этого здания в дальнейшем. Главное – люди не должны понять, что мы предлагаем вынести Ленина. Коммунисты, конечно, будут категорически против. При этом условия конкурса никто читать не будет, но зато дойдет слух, что выносим Ленина, взрываем Мавзолей. Мы с открытыми глазами шли на это. Я не сомневаюсь, что так будет. Но тема очень интересная. Надо касаться этой темы», – сказал Шумаков.

Напомним, Союз архитекторов России ранее сообщил, что принимаются заявки на Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по «ре-использованию» мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.