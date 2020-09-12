Союз архитекторов объявил конкурс концепций «ре-использования» мавзолея Ленина

Принимаются заявки на Всероссийский конкурс на лучшую концепцию по «ре-использованию» мавзолея Владимира Ленина на Красной площади, сообщил Союз архитекторов России.

Как сообщает Союз архитекторов, «творческое состязание» проводится в рамках фестиваля «Зодчество», который состоится в ноябре. Соорганизатором конкурса является Союз московских архитекторов, куратором – экс-директор Музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина. Заявки принимаются до 19 октября.

В качестве цели конкурса указано создание «банка идей по ре-использованию мавзолея». Подчеркивается, что мавзолей является «безусловным шедевром архитектуры ХХ века», передает РИА «Новости».

Союз архитекторов указывает, что из-за близости к Музею русской архитектуры «представляется целесообразным преобразовать мавзолей в филиал этого музея, посвященный истории проектирования и строительства всех трех версий мавзолея – фанерной, деревянной и гранитной».

Принять участие в конкурсе предложено дипломированным архитекторам и авторским коллективам, студентам, художникам, дизайнерам. К участию приглашены граждане государств СНГ, «согласные с программой и условиями конкурса, зарегистрировавшиеся в качестве участников конкурса и оплатившие регистрационный взнос, равный 1 тыс. рублей за одну работу».

Участникам конкурса предложено представить схему проекта ре-использования мавзолея и маршрут, связывающий его с музеем Щусева. Отмечается, что и «другие идеи ре-использования приветствуются».

В жюри конкурса приглашены министр культуры России Ольга Любимова, директор Музеев Кремля Елена Гагарина, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, писатель Александр Проханов, один из основателей движения «Архнадзор» Рустам Рахматуллин, кинорежиссёр Александр Сокуров.

Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Так, в 2017 году, в столетнюю годовщину Октябрьской революции, глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал захоронить тело Владимира Ленина. После этого глава КПРФ Геннадий Зюганов призвал всех «успокоиться» и заявил, что тело вождя революции хранится по православным канонам.