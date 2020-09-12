В московской реке температура воды поднялась до 50 градусов

В реке Чертановка в Москве температура воды составила 50 градусов, предположительно, это могло произойти из-за сброса воды с теплоэлектростанции.

Телеканал «360» передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что причиной повышения температуры воды в реке в Бирюлеве стал сброс с местной ТЭЦ. Однако в Мосэнерго опровергли информацию, что станция сбросила горячую воду в водоем.

«Все ТЭЦ Мосэнерго работают в штатном режиме, сбросов горячей воды в водоемы Москвы, в том числе реку Чертановка, не производилось», – сообщили в пресс-службе ПАО «Мосэнерго».

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