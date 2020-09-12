В столице завершился проект «PROГероев» «Спасатели»

В Москве завершилось итоговое мероприятие направления «Спасатели» проекта «PROГероев». На базе Всероссийского студенческого корпуса спасателей ребята попробовали свои силы в тушении огня, отработали спасение на воде и продемонстрировали навыки оказания первой помощи.

В субботу на базе Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) в Центре координации, подготовки и переподготовки добровольных студенческих спасательных формирований РТУ МИРЭА прошло итоговое мероприятие направления «Спасатели» проекта «PROГероев», говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении организаторов.

Как сообщили в пресс-службе ВСКС, на торжественном построении перед стартом этапов замруководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Дмитрий Скоркин пожелал ребятам удачи и поздравил их с завершением проекта.

Инструкторы ВСКС подготовили большую программу. Участники – лидеры летнего проекта «PROГероев» – были поделены на группы и поочередно проходили этапы. «Каждый из вас, раз вы находитесь здесь, сделал выбор в своей жизни. Я надеюсь, что в случае необходимости вы сможете оказать помощь, имея определенные навыки и знания. Вы – наше будущее. Хочется верить, что через несколько лет вы пополните ряды спасателей и жизнь москвичей будет еще более безопасной», – обратился к участникам начальник отдела подготовки Центрального спасательного отряда ВСКС Александр Яковлев.

На площадках ребята попробовали свои силы в тушении открытого огня при помощи первичных средств пожаротушения, на скорость надевали боевую одежду пожарного, работали с мотопомпой – тушили огонь, отработали спасение на воде. Также участники показали свои навыки в оказании первой помощи, узнали при каких состояниях пострадавшему необходимо делать сердечно-легочную реанимацию и какие бывают виды кровотечений, как при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента помочь человеку при завале. Одно из самых сложных заданий было извлечение пострадавшего в узких пространствах.

«Сегодня я узнала много нового и несомненно очень важного для себя, например, как правильно тушить огонь, как пользоваться огнетушителем, помогать тем, кому стало плохо. Думаю, этот опыт мне обязательно пригодится в жизни», – рассказала участник проекта Александра Кузнецова.

Программа была построена так, что каждый мог почувствовать себя в роли настоящего спасателя. В игровой форме инструкторы ВСКС обучили молодежь действиям в чрезвычайной ситуации. В завершении все участники получили сертификаты об успешном прохождении курсов проекта.

Проект «PROГероев» реализуется департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы совместно с государственным бюджетным учреждением Москвы «Моя карьера» при поддержке столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и Центрального спасательного отряда ВСКС.