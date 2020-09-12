Стачком «Беларуськалия» объявил бессрочную забастовку

Стачечный комитет ОАО «Беларуськалий» объявил о бессрочной забастовке в знак протеста против решения минского суда о признании незаконной стачки, начатой 17 августа.

«В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО «Беларуськалий» с 17 августа 2020 года, незаконной, мы, члены стачечного комитета, приносим свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки, – говорится в сообщении в Telegram-канале «Беларуськалия». – Стачком объявляет бессрочную стачку – отказ от работы по политическим мотивам». В нем отмечается, что при этом стачечный комитет, продолжая протест, основывается на международном пакте ООН «Об экономических, социальных и культурных правах», который был ратифицирован Белоруссией.

Минский областной суд 11 сентября признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа на «Беларуськалии», когда рабочие требовали признать прошедшие 9 августа «выборы президента недействительными», передает ТАСС.

Руководство компании обратилось в суд с иском к представителям стачкома предприятия. Оно потребовало признать незаконной забастовку, объявленную 17 августа, которая привела к частичной остановке предприятия. Вскоре работы были возобновлены.

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