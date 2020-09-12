В РПЦ посоветовали поскорее прививаться от коронавируса

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что рекомендует верующим прививаться от коронавируса.

«Если ко мне кто-то обращается с вопросом о том, стоит ли привиться (от коронавируса), или стоит ли ждать, я говорю, что лучше привиться, и чем раньше, тем лучше. Потому что риск того, что вакцина окажет какое-то побочное действие, минимальный», - приводит ТАСС заявление митрополита в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Напомним, в субботу стало известно, что первые партии российской вакцины от новой коронавирусной инфекции отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника. Министр здравоохранения России уточнил, что «сейчас мы проверяем систему доставки, чтобы персонал познакомился».

11 августа вакцина «Спутник V» производства НИЦЭМ имени Гамалеи получила свидетельство о регистрации Министерства здравоохранения, став первой зарегистрированной вакциной от коронавируса в мире.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 28,5 млн человек, более 915 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1057362 случая заражения, выздоровели 873535 человек, умерли 18484.

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