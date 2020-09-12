Российские водители стали отказываться от Аи-95

Бум внутреннего туризма в России спровоцировал рост спроса на бензин. Выяснилось, что необходимость много ездить на авто заставила россиян задуматься об экономии: марка бензина Аи-95 уступила лидерство в топе покупок более доступной Аи-92.

Аналитики банка «Русский стандарт» изучили наполнение кассовых чеков покупок по картам в мобильном банке за минувшее лето и сравнили результаты с тем же периодом прошлого года, передает РИА «Новости».

«Летом 2020 года россияне особенно активно путешествовали на собственных авто внутри страны из-за закрытия границ. Как результат – выросли их покупки бензина. Так, согласно статистике банка, бензин Аи-92 покупали на 60 процентов чаще, чем в прошлом году, а количество покупок Аи-95 практически не изменилось. Причем летом 2019 года Аи-95 опережал в статистике количества покупок Аи-92, а летом 2020-го они поменялись местами», – указывается в исследовании.

То, что на первое место вышла более дешевая марка бензина, отражает экономические тенденции, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Так, на фоне коронавируса многие россияне стараются разными способами снизить расходы на топливо. Сказывается и то, что в России постепенно сокращаются покупки новых иномарок.

«Россияне стали больше приобретать машины отечественного производства, которые потребляют Аи-92, – для водителей это важно, так как изначально снижает стоимость эксплуатации автомобиля, и весьма существенно. В текущем году самыми популярными моделями стали «Лада Гранта» и «Лада Веста», которые, соответственно, занимают первое и второе места в России по продажам. Кроме того, Аи-92 потребляют Kia Rio и Hyundai Creta – эти модели автомобилей занимают третье и четвертое места по популярности среди россиян», – пояснил эксперт.

Ранее был составлен рейтинг регионов по доступности бензина.