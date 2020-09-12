Мясников объяснил необходимость радоваться росту числа заболевших коронавирусом

Взгляд
12 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 21:48  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Российские физиологи учатся у монахов управлять мозгом

Фонд Н.П.Бехтеревой/<br>Фонд "Сохраним Тибет"
«Я не предполагаю, что это нечто божественное. Я говорю: это физический процесс, который должен быть исследован. Мозг человека – сложно устроенный объект. Поэтому он может делать очень хитрые, нестандартные вещи, но он не нарушает законов природы», – сказал газете ВЗГЛЯД академик Святослав Медведев. Российские ученые завершили обработку первых результатов масштабного проекта по исследованию влияния медитации на работу мозга и организм человека. Подробности...
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Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

Водоснабжение ЛНР по-прежнему во многом зависит от доброй воли Украины Дмитрий Рогулин/РИА «Новости»
Украина вновь предприняла атаку на мирное население непризнанных республик Донбасса – на этот раз Киев резко ограничил подачу воды в ЛНР. При этом украинские власти ссылаются на чисто финансовые, а не политические причины. Так ли это на самом деле и как долго еще республики Новороссии будут зависеть от коммунальных капризов Киева? Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Наше время любую трагедию способно превратить в фарс

Алексей Алешковский, сценарист
Должен огорчить и патриотов, и либералов: происходящее в Белоруссии у меня вызывает разве что тоску. Совершенно не собираюсь охранительски клеймить людей, которые вышли на улицы. Но если сердцем я с ними, то умом понимаю, что ничего хорошего их протест не принесет. Подробности...
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Коронавирус породил новый вид национализма на Западе

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Если кому-то кажется, что во время большой беды человечество должно сплачиваться – то это не про наше человечество. Коронавирус не только заставил всех разбежаться по национальным квартирам и тырить друг у друга лекарства. Он еще и превратился в предмет большой политики. Подробности...
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Сколько получает командир танка

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества»
В связи с грядущим Днем танкиста (13 сентября) и повышением с 1 октября окладов денежного содержания военнослужащих на 3%, решил прикинуть, как оценивается труд командира танка в современной российской армии. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Мясников объяснил необходимость радоваться росту числа заболевших коронавирусом

       12 сентября 2020, 21:05
    Фото: Владимир Песня/РИА Новости
    Текст: Елизавета Булкина

    Главврач московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему призывал радоваться росту числа заболевших коронавирусом.

    «Что-то даже меня резанули, заголовки типа: «Мясников призвал радоваться!». Потому что дальше уже могут и не прочитать: «так как распространение вируса по Планете в бессимптомный или легкой форме- естественный путь накопления коллективного иммунитета, что низведет КОВИД на уровень простого ОРЗ. Главное, чтобы люди не болели тяжело и не умирали», – написал врач в своем Telegram-канале.

    Он пояснил, что вакцинация от коронавируса займет не один год, а параллельно у населения будет возникать коллективный иммунитет, и вирус постепенно терять свою вирулентность.

    «Так, двигаясь с двух концов (естественное распространение вируса и вакцинация) и достигнем цели. Но не так быстро, как многие думают», – подчеркнул Мясников.

    Ранее Мясников предположил, что коронавирусом в России переболели около 20 млн человек.

    Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,05 млн случаев заболевания.

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