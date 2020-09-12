Мясников объяснил необходимость радоваться росту числа заболевших коронавирусом

Главврач московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему призывал радоваться росту числа заболевших коронавирусом.

«Что-то даже меня резанули, заголовки типа: «Мясников призвал радоваться!». Потому что дальше уже могут и не прочитать: «так как распространение вируса по Планете в бессимптомный или легкой форме- естественный путь накопления коллективного иммунитета, что низведет КОВИД на уровень простого ОРЗ. Главное, чтобы люди не болели тяжело и не умирали», – написал врач в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что вакцинация от коронавируса займет не один год, а параллельно у населения будет возникать коллективный иммунитет, и вирус постепенно терять свою вирулентность.

«Так, двигаясь с двух концов (естественное распространение вируса и вакцинация) и достигнем цели. Но не так быстро, как многие думают», – подчеркнул Мясников.

Ранее Мясников предположил, что коронавирусом в России переболели около 20 млн человек.

Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 5 488 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,05 млн случаев заболевания.

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