Мясников назвал реальное число переболевших коронавирусом россиян

Главврач московской ГКБ № 71 и телеведущий Александр Мясников предположил, что коронавирусом в России переболели около 20 млн человек.

По его словам, на основании данных Роспотребнадзора о наличии иммунитета к коронавирусу у 20-25% обследованных россиян можно утверждать, что перенесших инфекцию было гораздо больше, чем представлялось ранее. При этом Мясников уточнил, что речь идет скорее о высоком титре антител IgG, которые остаются в организме после болезни.

«Это значит, что экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 миллионов человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 миллионов», – написал он в Telegram.

Медик отметил, что «эта арифметика меняет очень многое в статистике COVID-19 в России, да и по всему миру». Так, ежедневно публикуемые данные о количестве заболевших отражают лишь маленькую часть общей картины, количество бессимптомных носителей может быть не менее 40%, «смертность окажется 0,08%», а «количество тяжелых случаев тоже уйдет за запятую после нуля».

Ранее в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России оценивается как стабилизирующаяся и управляемая.

За минувшие сутки в России выявлено 4829 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 980 тыс. случаев заболевания.