Газопровод «Сила Сибири» уйдет на профилактику

На газопроводе «Сила Сибири» С 15 по 22 сентября пройдут профилактические работы, сообщила пресс-служба Газпрома.

«С 15 по 22 сентября на газопроводе «Сила Сибири» пройдут профилактические работы. Их продолжительность составит 168 часов (семь суток)», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что даты проведения работ согласованы Газпромом и китайской компанией CNPC. По договоренности, ранее достигнутой сторонами, плановая профилактика оборудования и систем газопровода осуществляется два раза в год: весной и осенью.

Ранее сообщалось, что газопровод «Сила Сибири» даст Китаю возможность обеспечить газом регионы с самым быстрорастущим спросом и поможет подстраховаться от волатильности рынка сжиженного природного газа.

Напомним, в декабре был запущен газопровод «Сила Сибири», по которому транспортируется газ из Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие именно выгоды принесет новый газопровод России и Китаю, и разбиралась, почему по второму газопроводу в Китай до сих пор так и не договорились.

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